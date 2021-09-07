Блогеру Хованскому продлили арест на один месяц

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогера Юрия Хованского на один месяц, передает группа его поддержки в своем Telegram-канале. Таким образом, он пробудет в "Крестах" как минимум до 8 октября.

Видеоблогера задержали в собственной квартире в начале июня. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала его старая песня с эпатирующим текстом, посвященная теракту 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Впоследствии, находясь в СИЗО, Хованский в своих письмах на волю признавал, что написание этой песни было серьезной ошибкой, и извинялся перед всеми, кого его сочинение могло обидеть и оскорбить. Ему грозит до семи лет колонии.

Накануне подруга Хованского рассказала о пропаже 600 тысяч рублей наличными после обыска в его квартире.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру