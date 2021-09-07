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Новости 13:22

Блогеру Хованскому продлили арест на один месяц

фото ЗакС политика Блогеру Хованскому продлили арест на один месяц

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогера Юрия Хованского на один месяц, передает группа его поддержки в своем Telegram-канале. Таким образом, он пробудет в "Крестах" как минимум до 8 октября.

Видеоблогера задержали в собственной квартире в начале июня. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала его старая песня с эпатирующим текстом, посвященная теракту 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Впоследствии, находясь в СИЗО, Хованский в своих письмах на волю признавал, что написание этой песни было серьезной ошибкой, и извинялся перед всеми, кого его сочинение могло обидеть и оскорбить. Ему грозит до семи лет колонии.

Накануне подруга Хованского рассказала о пропаже 600 тысяч рублей наличными после обыска в его квартире.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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