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Посольство РФ следит за сидящей в белорусском СИЗО россиянке, обвиняемой в клевете на Лукашенко

фото ЗакС политика Посольство РФ следит за сидящей в белорусском СИЗО россиянке, обвиняемой в клевете на Лукашенко

Посольство РФ в Минске помогает пребывающей в СИЗО Бреста россиянке Ирине Викхольм, которая обвиняется в клевете на Александра Лукашенко из-за твита про экстренную посадку борта Ryanair в Белоруссии.

"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", – цитирует РИА "Новости" заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Накануне пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев заверил, что Викхольм жалоб на содержание в СИЗО не высказывала, сотрудники посольства оказывают ей всю необходимую консульскую поддержку.

Женщине 58 лет. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК РБ (клевета в отношении президента). Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, россиянка разместила в Twitter фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства". Речь идёт об экстренной посадке борта Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. 


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