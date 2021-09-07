Защищавший ФБК* и журналиста Сафронова адвокат Иван Павлов покинул Россию

Российский адвокат Иван Павлов сообщил в своем в Telegram-канале, что был вынужден покинуть Россию.

"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь", – пообещал адвокат.

Напомним, в апреле текущего года Иван Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия по делу своего подзащитного, бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

Павлов руководил правозащитным объединением "Команда 29", которое не так давно объявило о самороспуске из-за давления властей: Генпрокуратура заблокировала сайт "Команды 29", поскольку заявила о ее связи с нежелательной заграничной организацией.

Кроме того, Павлов представлял в суде интересы ФБК*, экс-топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и ученого Виктора Кудрявцева, которого заподозрили в госизмене.

фото: Иван Павлов / Facebook