Беглов отметил помощь религиозных организаций в борьбе с пандемией

На Петербургском религиозном форуме 7 сентября взял слово губернатор Александр Беглов, пожелавший поблагодарить работающие в городе религиозные организации за их вклад в социальную поддержку населения. Особенно наглядно, с его точки зрения, она дала о себе знать в течение последних полутора лет, то есть с начала пандемии коронавируса и по сегодняшний день.

"Волонтеры-священнослужители наравне с врачами и работниками социальных сфер помогали петербуржцам. Оказывали духовную, психологическую и материальную помощь, доставляли медикам в стационары горячее питание, передавали средства индивидуальной защиты, лекарства, оборудование", - перечислил важные для него поступки Беглов.

Его положительная оценка распространилась на представителей всех конфессий: веротерпимость, по наблюдениям чиновника, свойственна петербуржцам исторически. В том числе это проявилось и на фронтах Великой Отечественной войны, отметил он накануне 80-летия со дня начала блокады Ленинграда.

"Уважительное отношение к друг другу - это результат нашего общего труда. Мы сохраняем и передаем духовные ценности, историю, культуру и наши языки молодому поколению", - считает губернатор.

Отдельной благодарности удостоился глава Духовного управления муфтий Равиль Панчеев, поскольку, по словам Беглова, его организация участвует во всех городских мероприятиях и проектах.