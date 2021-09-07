ГАТИ выдала ордер на ремонт здания метро "Владимирская"

В ближайшее время рабочие приступят к ремонту здания станции петербургского метрополитена "Владимирская", известили в паблике Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) "ВКонтакте".

Здание, уточним, являет собой объект культурного наследия, поэтому ремонт должен проводиться со всеми законодательными рекомендациями по сохранению его облика и состояния.

ГАТИ выдала ордер на монтаж строительных лесов и ограждений вокруг "Владимирской".

Заказчик работ - Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс". Как указано в технической документации, конструкции разрешается стоять до 30 апреля 2022 года.