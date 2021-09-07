В Красносельском районе выявили незаконный прокат вейкбордов

В Красном Селе сотрудники районной прокуратуры и другие профильные чиновники установили, что на Безымянном озере производится прокат вейкбордов в обход законодательства, без требующегося в таких случаях договора водопользования.

Платные услуги предоставляет ООО "Северо-Западный детско-юношеский воднолыжный спортивный клуб", говорится на сайте прокуратуры. Организация получила представление об устранении нарушении. В свою очередь, чиновникам из комитета по природопользованию передали материалы проверки с тем, чтобы они решили вопрос с привлечением нарушителей к юридической ответственности.

В деятельности ООО на Безымянном озере силовики усмотрели признаки нарушения сразу трех статей КоАП: 7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов) и 8.46 (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).