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Новости 16:06

Экс-депутата Салаева хочет снять с выборов в ЗакС конкурент от "Новых людей"

фото ЗакС политика Экс-депутата Салаева хочет снять с выборов в ЗакС конкурент от "Новых людей"

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу №15 Юрий Куликов подал иск в Санкт-Петербургский городской суд с требованием отменить регистрацию самовыдвиженца и экс-депутата Александра Салаева, сообщил Куликов ЗАКС.Ру. Иск подан к территориальному избиркому №23, который и зарегистрировал бывшего парламентария на выборах. Рассмотрение дела назначено на 9 сентября. 

По данным Куликова, Салаев якобы обладает иностранным гражданством. Эта информация была опубликована в прессе, заявил кандидат от "Новых людей", но не смог вспомнить, в каком именно издании. Также у Салаева есть иностранные финансовые активы, считает Куликов. Эти сведения он указал в своей справке, уточнил представтель "Новых людей".

При наличии гражданства другой страны и иностранных финансовых активов нельзя избираться депутатом ЗакСа, напомнил Куликов со ссылкой на законодательство в своем иске. Речь идет о статье 4 федерального закона о выборах (67-ФЗ), по которой запрещается избираться при втором гражданстве или виде на жительство, а также о статье 33 67-ФЗ и статье 39 закона о выборах депутатов ЗакСа - они запрещают иметь будущим кандидатам иностранные финансовые инструменты. 

На сайте петербургского избиркома опубликован финансовый отчет Салаева. Согласно документу, экс-депутат взял в ипотеку земельный участок и жилой дом в Барселоне.

Кандидат от "Новых людей" Куликов добавил, что сейчас уточняет аналогичную информацию и о другом своем сопернике. По его словам, один из кандидатов может иметь иностранные финансовые активы. 

- Мы сейчас будем разбираться еще по одному кандидату, у которого возможно тоже окажется иностранное гражданство и иностранные финансовые активы. По иностранному гражданству детей одного из кандидатов, мы уверены. Соответственно, надо понимать, что в период нахождения жены и детей в Соединенных Штатах Америки, он также, видимо, совершал какие-то финансовые операции - без этого в современном мире невозможно, - сказал Куликов. 

Ранее СМИ сообщали о возможном наличии гражданства США у детей кандидата от "Единой России" и руководителя отделения Общероссийского народного фронта в Петербурге Андрея Рябоконя. Он это опровергал. В сведениях о доходах Рябоконь не указал ни иностранной недвижимости, ни других активов. 

София Саттарова


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