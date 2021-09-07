Интерактивная карта расскажет петербуржцам о погибших в блокаду

В Петербурге к 80-летию начала блокады Ленинграда создали интерактивное приложение для смартфонов, которое позволит всем желающим изучить и пополнить карту осажденного в 1941-1944 годах города. Карта в приложении "Блокадный архипелаг" рассказывает о погибших жителях домов. На сегодняшний день учтены сведения примерно о двух третях из более чем 600 тысяч погибших ленинградцев.

"Вы сможете подвести указатель к дому, рядом с которым вы находитесь. Раскроется плашка, на которой вы увидите имена погибших в этом доме, когда и где они похоронены, если место захоронения известно. При помощи модерации пользователи смогут дополнять эту карту, присылать фотографии своих близких", - цитирует ТАСС слова главы проекта поминальных чтений в День памяти жертв блокады Ленинграда Анастасии Принцевой.

Приложение представляет собой усовершенствованную версию сервиса, разработанного два года и носившего название "Блокада. Имена". Дополнительные опции, включая подгрузку фотографий и других личных данных погибших в осажденном городе ленинградцев, появились благодаря подключившимся к проекту спонсорам. На сегодняшний день "Блокадный архипелаг" доступен только для пользователей техники Apple, скоро приложение должно заработать и в системе Android.