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Новости 17:01

В ЛДПР заявили о необходимости направить "в село" не менее триллиона рублей

фото ЗакС политика В ЛДПР заявили о необходимости направить "в село" не менее триллиона рублей

Представитель думской фракции ЛДПР Сергей Катасонов в преддверии грядущих парламентских выборов заявил, что в партии считают необходимым направить на развитие сельского хозяйства в России не менее 1 трлн рублей - причем, в обозначенную сумму должна быть заложена не только модернизация отрасли, но и развитие инфраструктуры в деревнях.

"ЛДПР предлагает не менее триллиона рублей направить в село. Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь", - цитирует Катасонова РИА "Новости".

При этом, добавил парламентарий, "в селе нужно поддерживать как производство, так и инфраструктуру".

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны пройти с 17 по 19 сентября. В федеральных списках зарегистрированы (согласно порядку расположения в бюллетенях): КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".


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