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Новости 17:30

Суд в Петербурге заблокировал веб-страницы с данными о продаже краснокнижных птиц

фото ЗакС политика Суд в Петербурге заблокировал веб-страницы с данными о продаже краснокнижных птиц

Три страницы на разных интернет-сайтах со сведениями о торговле краснокнижными птицами, Калининский районный суд объявил вне закона и заблокировал. Две из трех ссылок имели украинский домен, передает объединенная пресс-служба судов.

Речь в материалах трех сайтах шла о возможности свободного приобретения филина, степной пустельги и курганника.

Суд счел недопустимым то, что информация о птицах не была снабжена какими-либо документами и государственными справками, подтверждавшими бы законность потенциальных сделок.


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