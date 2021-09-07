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Новости 17:59

ФАС проверяет ценообразование на рынке стройматериалов

фото ЗакС политика ФАС проверяет ценообразование на рынке стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что расширила перечень товаров на рынке стройматериалов и смежных рынках для наблюдения за динамикой цен. Начиная как минимум с нынешнего лета, как сообщает пресс-служба ведомства, поток поступающих жалоб на рост цен не ослабевает.

"Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе", - говорится в сообщении.

Специалисты-антимонопольщики проверяют ценообразование на металлопродукцию, древесные, нерудные и лакокрасочные материалы, цемент, кирпич, газобетон, минеральную вату, листовое стекло, кровельные материалы, битум и первичные полимеры.

На рост цен в этом секторе экономики ведомство уже обращало внимание в начале июля. Но тогда предмет изучения антимонопольщиков ограничивался такими товарами, как древесина, кирпич, бетон и полимерные конструкции.


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