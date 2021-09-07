           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:23

Бывший красноярский депутат Анатолий Быков получил 13 лет колонии

фото ЗакС политика Бывший красноярский депутат Анатолий Быков получил 13 лет колонии

Бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков получил от суда наказание в виде 13 лет колонии общего режима, сообщил ТАСС. Прокуратура днем ранее запрашивала для обвиняемого по делу о двойном убийстве 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Суд присяжных ранее вынес решение не в пользу фигуранта дела: ему не хватило одного голоса.

По версии следствия, будучи главарем ОПГ, Быков на почве личной неприязни и в качестве мести в 1994 году "заказал" двух ее членов, Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

В 1997-2016 годах бизнесмен был обладателем мандата краевого парламента. За организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова (Пашу Цветомузыку) Быков в 2000 году получил условный срок.

Находясь под следствием по нынешнему делу, весной 2020 года Анатолий Быков отправлял письмо президенту Владимиру Путину, сетуя на то, что власть в России не уважает свой народ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru