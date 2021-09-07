Бывший красноярский депутат Анатолий Быков получил 13 лет колонии

Бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков получил от суда наказание в виде 13 лет колонии общего режима, сообщил ТАСС. Прокуратура днем ранее запрашивала для обвиняемого по делу о двойном убийстве 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Суд присяжных ранее вынес решение не в пользу фигуранта дела: ему не хватило одного голоса.

По версии следствия, будучи главарем ОПГ, Быков на почве личной неприязни и в качестве мести в 1994 году "заказал" двух ее членов, Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

В 1997-2016 годах бизнесмен был обладателем мандата краевого парламента. За организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова (Пашу Цветомузыку) Быков в 2000 году получил условный срок.

Находясь под следствием по нынешнему делу, весной 2020 года Анатолий Быков отправлял письмо президенту Владимиру Путину, сетуя на то, что власть в России не уважает свой народ.