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Новости 19:24

Кандидат от "Гражданской платформы" подал к Марченко "необычное исковое заявление"

фото ЗакС политика Кандидат от "Гражданской платформы" подал к Марченко "необычное исковое заявление"

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск с требованием снять с думских выборов по округу № 213 ("Северный") действующего депутата из "Единой России" Евгения Марченко. Истцом выступил его соперник от "Гражданской платформы" Сергей Романовский.

Романовский заявил, что его права как кандидата были нарушены баннерами в поддержку единоросса, которые появились на проспекте Науки и на Светлановском проспекте. На одном из них рядом с портретом Марченко написано "Автор закона о тишине", а на другом - "Поднял штрафы за загрязнение воды в водоемах". 

Истец указал в своем заявлении, что, согласно Гражданскому кодексу, законы не относятся к объектам авторских прав. Он также сослался на пункт Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в котором говорится, что информация должна быть достоверной и своевременной. 

"Таким образом, указывая себя в качестве автора "Закона о тишине", кандидат распространяет недостоверные сведения, нарушающие как нормы законодательства об интеллектуальной собственности, так и принципы законодательства в сфере информации, информационных технологий и защиты информации", - написал Романовский.  

В разговоре с ЗАКС.Ру кандидат от "Гражданской платформы" добавил, что считает необходимым указывать в сведениях о доходах информацию о своем авторском праве, если такое имеется.

- Человек пишет, что он автор того, того и того, и никак это не подтверждено. Должно быть авторское право зарегистрировано, - заявил Романовский.

Адвокат Владимир Максименко, которому предстоит представить в суде депутата Марченко, признался ЗАКС.Ру, что был удивлен текстом искового заявления, но отнесся к нему серьезно. 

- Околонаучные и юридическообразные позиции, понятия, термины и ссылки, которые вместе обычно не существуют, в этом исковом заявлении как-то определенным образом между собой связаны и упакованы в юридически значимый процессуальный документ. Сложность в том, чтобы так же взвешенно и процессуально выверенно на него ответить. Это не обычное исковое заявление, в котором одно проистекает из другого, данные, произошедшие в реальном мире, подкрепляются ссылками на конкретные законы. Это некий поток сознания с где-то даже правильными и грамотными выражениями, - прокомментировал Максименко.  

Судебное заседание назначено на четверг, 9 сентября.

Сергей Еремеев, фото: Константин Леньков


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