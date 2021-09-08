СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ногинске, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Взрыв в панельной девятиэтажке произошел утром 8 сентября, передает "Интерфакс". В МЧС сообщили, что обрушилась часть внешней стены и перекрытий, пострадали квартиры на четырех этажах, со второго по пятый включительно.

Из-под завалов извлекли пять человек, среди них двое детей. Все они живы. В СК отметили, что под завалом могут находиться еще люди.

Обновлено 09:42 В СК заявили, что, по предварительным данным, погибли двое человек, в минздраве Подмосковья сообщают о восьми пострадавших.

Источник "Интерфакса" отметил, что рассматриваются разные версии произошедшего. Среди основных - неисправность магистрального газового оборудования либо газового баллона, используемого для строительных нужд. Также следователи проверят версию о неосторожном обращении с газовой печью жильцов квартиры на третьем этаже.

фото: ГУ МЧС по Московской области