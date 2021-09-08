В Петербурге появился граффити-портрет Марии Колесниковой

Неизвестные нарисовали граффити с изображением белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, на днях приговоренной к 11 годам лишения свободы якобы за участие в заговоре по захвату власти в Беларуси. Граффити появилось, предположительно, в ночь на 8 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Портрет Колесниковой на трансформаторной будке в Некрасовском саду в Центральном районе перерисован с фотографии оппозиционерки, на которой она руками показывает сердечко. Рядом надпись: "За нашу и вашу свободу".

Минский областной суд 6 сентября огласил приговоры в отношении Колесниковой и адвоката Максима Знака. Их признали виновными по трём статьям: заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК РБ), организации экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК РБ) и публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Они получили 11 и 10 лет колонии соответственно.

Во время президентских выборах 2020 года в Беларуси Колесникова возглавляла предвыборный штаб кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она присоединилась к кампании другого кандидата, Светланы Тихановской.

В апреле 2021 года схожее граффити с портретом Алексея Навального появилось в Петроградском районе Петербурга. За считанные часы его закрасили коммунальщики, а на автора работы завели уголовное дело за "политический вандализм": прокуратура позже отменила его возбуждение.







фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру