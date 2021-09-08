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Новости 10:58

В России стали меньше покупать водку

фото ЗакС политика В России стали меньше покупать водку

Рейтинговое агентство НРА зафиксировало снижение спроса на водку в России, пишет РБК со ссылкой на обзор агентства "Российская водка: надежда на заграницу".

По данным НРА, розничные продажи водки в первой половине 2021 года составили 344 млн л. Это на 4% ниже, чем за тот же период 2020 года и на 3% меньше, чем за первое полугодие 2019-го.

Исследовательская компания GfK приводит данные о падении продаж водки на 8% за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Заметили снижение и, к примеру, в сети "Азбука вкуса": там за январь - июнь 2021 года продажи водки в натуральном выражении снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 1,6% — 2019-го.

В GfK отметили, что доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года, и падение спроса на нее — долгосрочная тенденция. В этом году доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%, а до пандемии коронавируса, в 2019-м, этот показатель составлял 35%. При этом среднее потребление водки на семью осталось стабильным — почти 6,5 л в год.

В НРА считают, что на снижение спроса на водку повлияли высокие акцизные ставки и ограничения торговли и рекламы, наложенные властями. По оценке компании, акциз занимает более трети цены водки, и его повышение приведет к росту средних цен на водку примерно на 1,5% в год.

 


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