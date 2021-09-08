Беглов обратился к петербуржцам в День памяти жертв блокады Ленинграда

Смольный опубликовал обращение губернатора Петербурга Александра Беглова в честь Дня памяти жертв блокады. 8 сентября 2021 года отмечается 80-я годовщина начала блокада Ленинграды в годы Великой Отечественной войны.

Беглов заявил, что в в первые дни войны в 1941 году "сотни тысяч ленинградцев оставили семьи, работу и ушли на фронт", "рабочие заводов, служащие, преподаватели, врачи, женщины и подростки отправились строить огневые точки и рыть окопы". 8 сентября гитлеровские войска захватили Шлиссельбург, и тогда сухопутная связь Ленинграда с остальной частью страны прервалась.

Беглов заявил, что даже в тяжелейшие месяцы блокады, "в немыслимых условиях город продолжал жить и работать на победу над врагом". Он напомнил, что работали Ижорский, Кировский заводы, Электросила. Беглов заявил, что жители Ленинграда сдавали кровь для бойцов Красной Армии, и каждый день в Институт переливания крови приходили от трехсот до трех тысяч доноров.

"Мы выражаем благодарность жителям других городов и областей, которые приняли эвакуированных ленинградцев. Там сейчас устанавливаются памятники.

Мемориалы, посвященные жителям и защитникам Ленинграда, блокадным детям, открыты в городах ближнего и дальнего зарубежья – в Иерусалиме, Бишкеке, Ереване, Манчестере. Но главная ответственность за сохранение памяти о блокаде лежит на нас", - заявил Беглов.

Он напомнил, что в эти дни начал работать созданный в Петербурге Институт истории обороны и блокады Ленинграда. 8 сентября на 115 площадках будут зачитаны имена жертв блокады, в полдень будет объявлена общегородская минута молчания.