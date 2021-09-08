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Признанные иноагентами СМИ аккредитуют для освещения выборов

фото ЗакС политика Признанные иноагентами СМИ аккредитуют для освещения выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заверила представителей СМИ, признанных иностранными агентами, в том, что они смогут аккредитоваться для освещения предстоящего трехдневного голосования.

"У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие", - произнесла Памфилова на НТВ, добавив, что надеется на добросовестную работу журналистов. 

Кроме того, в Telegram-канале Центризбиркома утверждается, что россияне, представляющие организацию, признанную иноагентом, смогут участвовать в наблюдении за выборами на общих для всех основаниях. Правда, имеется одна немаловажная оговорка: помимо подчеркивания своего статуса, они должны будут наблюдать "только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента". Как и кто будет оценивать соблюдение последнего условия - не уточняется.


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