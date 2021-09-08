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Новости 12:02

Чиновники и депутаты возложили цветы к мемориальной доске на Невском

фото ЗакС политика Чиновники и депутаты возложили цветы к мемориальной доске на Невском

По случаю 80-летия со дня начала ленинградской блокады официальные лица Петербурга утром 8 сентября возложили цветы к знаменитой мемориальной доске на Невском, 14, где написано: "при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Ради церемонии понадобилось временно закрывать ближайший к мероприятию участок четной стороны Невского проспекта от обычных прохожих, на что обратила внимание "Фонтанка".

Как сообщает 78.ru, на месте были замечены вице-губернатор Борис Пиотровский, несколько депутатов ЗакСа, чиновники Смольного и сотрудники администрации Центрального района.

Возложению предшествовал митинг, в ходе которого, в частности, состоялась минута молчания.


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