Тихонова приняла участие в высадке деревьев на Юго-Западе

Волонтеры и депутаты дополнительно озеленили двор в Красносельском районе Петербурга, ближайший к дому 26 по улице Доблести. Содействовало им в этом начинании садово-парковое предприятие "Нарвское", сотрудникам которого предстоит следить за состоянием саженцев.

На акции были замечены депутат ЗакСа Надежда Тихонова, глава МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров.

"Мы уже не первый год устраиваем такие прекрасные волонтерские акции. В этот раз будет высажено 110 деревьев на 8 адресах, так что данным мероприятием все не закончится. Хочу отметить, что за всеми деревьями будет осуществлен надлежащий уход", - произнес глава муниципалитета.

Депутаты и волонтеры фонда "Добрый город Петербург" и компании JTI высадили в результете 35 деревьев, среди которых - клен, белая ива и декоративная яблоня.