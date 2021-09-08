Ковалев обратился в Минтранс из-за планов Смольного по строительству Ново-Адмиралтейского моста

Депутат Заксобрания Алексей Ковалев обратился к министру транспорта Виталию Савельеву и вице-премьеру Юрию Борисову из-за изменений в Генплане, касающихся планов строительства Ново-Адмиралтейского моста через Неву, сообщили в фракции Партии роста.

Ковалев недоволен тем, что Смольный хочет перенести строительство вверх по течению, от створа 22-23 линий к участку между 16-17 и 18-19 линиями. В письме депутат заявил, что Смольный игнонрирует выводы "органов, отвечающих за безопасность судоходства", об опасности строительства моста в новом месте из-за течения. Ковалев просит Савельева наложить вето на согласование нового проекта Генплана со стороны Минтранса.

В обращении Борисову Ковалев напомнил, что строительство моста приведет к остановке работы "Адмиралтейских верфей", выполняющих, в том числе, оборонный заказ. Он обратил внимание на то, что южный съезд придется как раз на территорию предприятия, которая используется в производственных целях. По замыслу Смольного, верфи будут перебазированы в Кронштадт, но у Объединенной судостроительной корпорации таких планов нет: Ковалев указал, что в ОСК обращали внимание на невозможность переезда верфей, потому что это сорвет выполнение гособоронзаказа. Ковалев просит Борисова "принять меры к предотвращению реализации инициативы, которая на 20 лет остановит завод и потребует гигантских федеральных вложений".

Ранее ЗакС утвердил обращение Ковалева к Беглов по поводу строительства моста. Депутат считает, что решение возвести мост в новом месте не отвечает интересам василеостровцев и опасно для судоходства.