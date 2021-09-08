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Новости 12:41

В Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

фото ЗакС политика В Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев погиб в Норильске, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что это произошло во время спасения человека в ходе межведомственных учений. 

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - гласит сообщение от ведомства.

Как сообщила в соцсетях главред RT Маргарита Симоньян, во время съемок оператор канала сорвался со скалы. Спасать его в воду бросился министр, но разбился о выступ. Оператор тоже погиб.

Уроженцу Ленинграда Зиничеву было 55 лет. Свою должность он занимал с мая 2018 года, до того два года проработав на посту замдиректора ФСБ.

фото: kremlin.ru


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