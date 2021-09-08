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Член ЦИК Булаев извинился перед главами ТИК Петербурга

фото ЗакС политика Член ЦИК Булаев извинился перед главами ТИК Петербурга

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев извинился перед председателями территориальный избиркомов Петербурга №47 и №48 за свои слова о якобы их сговоре в перетасовке членов участковых комиссий. Своё заявление Булаев сделал на заседании ЦИК 8 сентября.

Зампред показал отрывок из видеозаписи заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которой член ГИК Краснянский упрекнул его в оговоре.

⁃ Все разговоры про сговор двух председателей ТИКов я считаю прямым оговором со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, - заявил Краснянский.

Булаев отметил, что действительно не должен был этого говорить. По его словам, тем самым он, видимо, ещё и умалил заслуги самого Краснянского.

 ⁃ Это действительно была бестактность с моей стороны обвинять в сговоре двух председателей территориальных избирательных комиссий. Я, к сожалению, не знаком с человеком, который говорит, но, видимо, он знает больше, чем я, и сговора, конечно, не было. Видно, я умалил заслуги этого человека в принятых решениях территориальными комиссиями. Наверное, была координация, это не сговор, это разное, - сказал Булаев.

Его поддержала глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что человек с заседания Горизбиркома - Дмитрий Краснянский.

Напомним, ранее ТИК №48 за один день снял с должностей 17 председателей участковых комиссий и ещё несколько членов этих избиркомов. Позже выяснилось, что часть людей ещё до этого вошли в составы УИК, подведомственных ТИК №47. Центризбирком раскритиковал подобную рокировку и потребовал от Горизбиркома Петербурга отменить решения территориальной комиссии №47 и поставить вопрос о лишении полномочий председателя этой комиссии. ГИК частично отменила решения ТИК №47, вопрос о председателе стоит на повестке 8 сентября.

Фото: cikrf.ru


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