Член ЦИК Булаев извинился перед главами ТИК Петербурга

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев извинился перед председателями территориальный избиркомов Петербурга №47 и №48 за свои слова о якобы их сговоре в перетасовке членов участковых комиссий. Своё заявление Булаев сделал на заседании ЦИК 8 сентября.

Зампред показал отрывок из видеозаписи заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которой член ГИК Краснянский упрекнул его в оговоре.

⁃ Все разговоры про сговор двух председателей ТИКов я считаю прямым оговором со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, - заявил Краснянский.

Булаев отметил, что действительно не должен был этого говорить. По его словам, тем самым он, видимо, ещё и умалил заслуги самого Краснянского.

⁃ Это действительно была бестактность с моей стороны обвинять в сговоре двух председателей территориальных избирательных комиссий. Я, к сожалению, не знаком с человеком, который говорит, но, видимо, он знает больше, чем я, и сговора, конечно, не было. Видно, я умалил заслуги этого человека в принятых решениях территориальными комиссиями. Наверное, была координация, это не сговор, это разное, - сказал Булаев.

Его поддержала глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что человек с заседания Горизбиркома - Дмитрий Краснянский.

Напомним, ранее ТИК №48 за один день снял с должностей 17 председателей участковых комиссий и ещё несколько членов этих избиркомов. Позже выяснилось, что часть людей ещё до этого вошли в составы УИК, подведомственных ТИК №47. Центризбирком раскритиковал подобную рокировку и потребовал от Горизбиркома Петербурга отменить решения территориальной комиссии №47 и поставить вопрос о лишении полномочий председателя этой комиссии. ГИК частично отменила решения ТИК №47, вопрос о председателе стоит на повестке 8 сентября.

Фото: cikrf.ru