Максим Шевченко: В плане политической этики у нас с "Яблоком" много общего

Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко, анализируя российский политический ландшафт в преддверии думских и региональных выборов, пришел к умозаключению, что по основным принципам его организацию многое роднит с демократами из "Яблока".

"Я считаю, что "Яблоко" к нам максимально близкая партия по многим позициям из всех оппозиционных партий. <...> Мы требуем свободы политзаключенным. <...> Гуманизацию положения в тюрьмах и много чего другого. <...> Я не собираюсь с ними объединяться, я просто говорю, что в плане политической этики у нас с "Яблоком" много общего", - рассказал он в интервью YouTube-каналу SVTV.

При этом непреодолимых расхождений с первой отечественной демократической партией Шевченко насчитал целых два. Во-первых, это позиция по Крыму, присоединение которого "Яблоко" осуждает, тогда как Шевченко уважает "однозначный выбор", сделанный крымчанами. А, во-вторых, отношение к западной цивилизации и ее базовым современным ценностям.

"В отличие от "яблочников" многих я являюсь антизападником", - констатировал лидер РПСС.