Суд не захотел допускать депутата ЗакСа Никешина до выборов

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 7 сентября оставил без изменения решение городского суда Петербурга по иску о защите избирательных прав депутата Заксобрания от "Единой России" Сергея Никешина. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Иск был подан к территориальному избиркому № 46, который 11 августа отказал единороссу в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа нового созыва. У комиссии возникли претензии к подписям избирателей, которые Никешин представил для регистрации самовыдвиженцем. За его допуск до выборов проголосовал только один член ТИК, представляющий КПРФ.

Никешин пожаловался в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Горизбирком встал на сторону ТИК. Тогда депутат подал иски и к ТИК и к Горизбиркому. Оба они были отклонены сначала городским, а теперь Вторым апелляционным судом.

Ранее заседавший во всех созывах ЗакСа Никешин, не объясняя причин, снялся с предварительного голосования "Единой России" и пошел на выборы самовыдвиженцем. В шестом созыве городского парламента единоросс руководил комиссией по городскому хозяйству.