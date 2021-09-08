Горизбирком решил через суд снять с выборов "яблочника" Добыша

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 сентября решила обратиться в городской суд с требованием отменить регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по списку "Яблока" Ивана Добыша, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что у Добыша обнаружены иностранные финансовые активы, от которых тот не отказался при выдвижении. Он указал эти активы, затем "Яблоко" представило уведомление об их отсутствии, рассказал Зацепа. Но, по его словам словам, ЦИК 1 сентября получил данные о том, что у Добыша все еще есть акции иностранных компаний. Это обстоятельство является основанием для отмены регистрации, сказал Зацепа.

Ранее по аналогичной причине Добыша с выборов в Государственную Думу сняла через суд Центральная избирательная комиссия. ЦИК сообщила, что данные о финансовых инструментах кандидата получила от Центробанка. Добыш выдвигался в Госдуму в региональной группе № 19 федерального списка "Яблока".

София Саттарова