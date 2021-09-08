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Выборы 2021

Новости 13:37

Памфилова заявила, что ЦИК аккредитовал "Дождь" для работы над освещением выборов

фото ЗакС политика Памфилова заявила, что ЦИК аккредитовал "Дождь" для работы над освещением выборов

Центризбирком аккредитовал телеканал "Дождь"* для освещения выборов в сентябре, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседании комиссии.

По совам Памфиловой, кроме "Дождя", аккредитованы уже "Коммерсант", "Ведомости", "Российская газета", издания Znak.com, "Ура.ру" и другие СМИ.

"То есть независимо от их ориентации какой-то, для нас это не имеет значения", - подчеркнула Памфилова.

Также ЦИК на заседании решил продлить период аккредитации СМИ для работы на избирательных участках до 10 сентября.

Ранее Памфилова заявляла, что внесенные в реестр иноагентов СМИ смогут работать на выборах без дополнительных ограничений.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

 


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