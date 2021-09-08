           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:52

Нилов внес в ГД законопроект о раздаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

фото ЗакС политика Нилов внес в ГД законопроект о раздаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Справедливороссы внесли на рассмотрение думских депутатов законодательную инициативу, согласно которой торговые сети обязаны не уничтожать продукты с подходящим к концу сроком годности, а бесплатно раздавать их нуждающимся гражданам. К таковым товарам относятся продукты питания, которым осталось "жить" три и менее дней. Автором законопроекта выступил петербургский депутат из ГД Олег Нилов.

"Сейчас за безвозмездную передачу продуктов торговые сети вынуждены платить налоги. Мы предлагаем освободить их от этих выплат. Уверен, что благодаря этому магазины активнее будут участвовать в благотворительности и перестанут выбрасывать продукты на свалку", – уточнил детали инициативы лидер партии Сергей Миронов.

Он припомнил властям введенные в 2014 году так называемые продовольственные "антисанкции", в результате которых, по подсчетам Миронова, в России только за последние пять лет уничтожили более 36 тысяч тонн качественной еды.

"На самом деле проблема лежит на поверхности, и очень странно, что представители других думских фракций игнорируют ее", - недоумевает Миронов, напоминая, что миллионы сограждан живут либо в бедности, либо в нищете.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Нилов Олег Анатольевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru