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Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Евгения Зиничева

фото ЗакС политика Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Евгения Зиничева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, передает ТАСС.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - сказал Песков.

РБК со ссылкой на источник пишет, что времено исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. В ходе межведомственных учений министр пытался спасти оператора, который подскользнулся на краю скалы: он также погиб. Зиничеву было 55 лет. Оператором, как стало известно вскоре после трагедии, был известный кинорежиссер, лауреат премии "Ника" Александр Мельник.


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