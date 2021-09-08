Чиновники и депутаты возложили венки на Пискаревском кладбище ко Дню памяти жертв блокады

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков, посвященная Дню памяти жертв блокады.

В церемонии приняли участие официальные лица из числа правительства, парламентарии и военные. В том числе — губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, депутаты ЗакСа, чиновники, представители Госдумы, Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Общественной платы Петербурга, представители командования войсками Западного военного округа и Главного командования Военно-Морского Флота, представители федеральных и городских органов власти, ветераны.

В 12:00 на территории Петербурга была объявлена общегородская минута молчания. Сообщение о ней и стук метронома передавались через городские системы оповещения. Также памятные акции прошли на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы и на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище, у Мемориала защитникам Ораниенбаумского плацдарма и на других местах захоронений.

В 2021 году отмечается 80-я годовщина начала блокады Ленинграда. Ранее депутаты и чиновники возложили цветы к надписи "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на Невском проспекте.