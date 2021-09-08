Мосгорсуд снял кандидата от РПСС Потапенко с выборов в Госдуму по одномандатному округу

Мосгорсуд по иску избиркома отменил регистрацию кандидата от Российской партии свободы и справедливости, бизнесмена и радиоведущего Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму в Кунцевском одномандатном округе, передает "Интерфакс".

Ранее Верховный суд отменил регистрацию Потапенко в составе федерального списка кандидатов от РПСС на выборах в нижнюю палату парламента. Если оба решения вступят в силу, бизнесмен не сможет принять участие в выборах.

ЦИК подавал иск о снятии Потапенко с выборов после того, как получил сведения от Центробанка о наличии у него "иностранных инструментов". В числе таковых, в том числе, указывались акции российских компаний "Яндекс" и "Сбер". При этом в ЦИК заявили об опровержении этой информации, перечислив ряд других найденных у Потапенко ценных бумаг, в том числе компаний Apple, Tesla и Ford. Среди упомянутых комиссией компаний была и Public Limited Liability Company Yandex N.V. — юрлицо "Яндекса".