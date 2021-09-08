           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:56

Мосгорсуд снял кандидата от РПСС Потапенко с выборов в Госдуму по одномандатному округу

фото ЗакС политика Мосгорсуд снял кандидата от РПСС Потапенко с выборов в Госдуму по одномандатному округу

Мосгорсуд по иску избиркома отменил регистрацию кандидата от Российской партии свободы и справедливости, бизнесмена и радиоведущего Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму в Кунцевском одномандатном округе, передает "Интерфакс".

Ранее Верховный суд отменил регистрацию Потапенко в составе федерального списка кандидатов от РПСС на выборах в нижнюю палату парламента. Если оба решения вступят в силу, бизнесмен не сможет принять участие в выборах.

ЦИК подавал иск о снятии Потапенко с выборов после того, как получил сведения от Центробанка о наличии у него "иностранных инструментов". В числе таковых, в том числе, указывались акции российских компаний "Яндекс" и "Сбер". При этом в ЦИК заявили об опровержении этой информации, перечислив ряд других найденных у Потапенко ценных бумаг, в том числе компаний Apple, Tesla и Ford. Среди упомянутых комиссией компаний была и Public Limited Liability Company Yandex N.V. — юрлицо "Яндекса".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru