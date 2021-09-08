Студенты СПбГУ рассказали о продаже оставленных вещей комендантом общежития

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета заметили объявления о продаже посуды, бытовой техники и других вещей, оставленных в общежитии, от имени коменданта и завхоза, на ситуацию обратил внимание Znak.com.

Сообщение о находке опубликовало студенческое издание "Лупа и Пупа". Они утверждают, что автор объявления о продаже работает завхозом в 16-м общежитии. Имя второго желающего продавца — Татьяны Долгинцевой — совпало с именем коменданта того же общежитиях. В комментариях к записи издания одна из подписчиц рассказала, что по такому объявлению купила гладильную доску, отметив, что покупку ей передала "женщина с фотографии".

В виртуальной приемной СПбГУ заявили, что Долгинцева "является не „комендантом", а начальником участка отдела обслуживания общежитий". В конце и. о. замректора по безопасности Дмитрий Грязнов указал, что информация уже передана в УМВД по Петродворцовому району Петербурга для организации проверки.

фото: pixabay.com