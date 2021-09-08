В Петербурге продлили арест гендиректору ГК "Норманн" Смирнову

Горсуд Петербурга оставил под стражей до 8 декабря владельца строительной компании "Норманн" Владимира Смирнова, обвиняемого в мошенничестве с личными средствами более 2,6 тысяч дольщиков, передает объединенная пресс-служба судов.

Речь идет о более 3,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, Смирнов собрал в 2014–2019 годах с участников долевого строительства, жилья им не предоставил, а денег не вернул.

Уголовное дело состоит из 406 томов, из которых фигурант дела успел ознакомиться с 350. Смирнова задержали и арестовали в июле 2019 года, а через год предъявили обвинение.

Проблемное жилье располагалось в Петербурге и Ленобласти. В частности, это два жилых комплекса на Парнасе — "На Заречной" и "Три апельсина", которые под контролем Смольного взялась достраивать компания "Росстройинвест".