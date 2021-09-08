Где и как проголосовать в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге для предстоящих выборов 17–19 сентября традиционно откроют временные избирательные участки в медорганизациях, СИЗО, на вокзалах и в аэропорту. Отдать свой голос за кандидатов в депутаты Законодательного собрания петербуржцы смогут только на своих "родных" участках, а вот за партию в Государственную Думу можно голосовать и на другом участке. Какие варианты для участия в выборах предусмотрены в Петербурге — в материале ЗАКС.Ру.

Кого выбираем

С 17 по 19 сентября включительно в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания города. В федеральный парламент выдвинулось сразу 14 партий. Помимо избирательного объединения, голосовать, как обычно, надо будет и за кандидата по одномандатному округу. Все зарегистрированные участники голосования указаны на специальной карте ЗАКС.Ру.

Помимо определенных кандидатов петербуржцам надо будет выбрать партийный список — всего на выборах в городской парламент зарегистрировано 8 партий.

То есть каждый петербуржец получит минимум четыре бюллетеня, когда придет голосовать в сентябре 2021 года. Еще по одному выдадут жителям муниципального образования "Автово" и второго округа муниципального образования "Ланское", где избираются новые муниципальные депутаты.

Где выбираем

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 6 сентября, всего в городе 1940 постоянных избирательных участков. В основном они располагаются в школах. Найти тот избирательный участок, к которому вы прикреплены по своей прописке, можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Все участки будут работать три дня подряд с 8:00 до 20:00 часов.

Депутатов Законодательного собрания петербуржцы смогут выбирать только на своих участках. Открепиться от одного УИК и прикрепиться к другому — нельзя, сообщили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявила, что за три дня голосования каждый может дойти до своего участка и сделать выбор. Этим же она аргументировала отказ от создания избирательных участков на предприятиях непрерывного цикла.

Временные избирательные участки в России все же организуют. Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила открыть 111 таких участков. Основную часть из них — 59 — создадут на судах. Они в дни голосования будут находиться в плавании, объяснили в Горизбиркоме. На некоторых судах ГИК разрешил проголосовать за депутатов Госдумы досрочно с 8 по 16 сентября. Это касается четырех военных единиц, за избирательные участки на которых отвечает территориальный избирком № 15: подлодка "Дмитров", учебный корабль "Смольный" и малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец".

Временные участки откроют в 44 медицинских учреждениях. Среди них медуниверситет им. И. И. Мечникова, Мариинская больница, Госпиталь для ветеранов войн, временный госпиталь в "Ленэкспо", социально-оздоровительный пансионат "Заря", ряд городских поликлиник, родильных домов и других медорганизаций.

По традиции, свои избирательные участки будут на Ладожском и Московском вокзалах, а также в аэропорту "Пулково". Отдельный участок Горизбирком решил открыть для людей без регистрации — в Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства.

Проголосовать за новые составы парламентов смогут арестанты, которых содержат в СИЗО № 1 в Колпино и № 5 на Арсенальной улице. Отвечают избиркомы Петербурга и за создание семи избирательных участков на полярных станциях.

На этих выборах Центризбирком решил обойтись без уличных участков для голосования. Тщательно отслеживать ЦИК обещал и надомное голосование. Оно создано для того, чтобы отдать свой голос на выборах могли болеющие и люди с ограниченными возможностями.

Как голосовать

Как уже было сказано, депутатов ЗакСа Петербурга можно выбрать только на "родном" участке, но за партию на выборах в Государственную Думу можно проголосовать практически в любой точке России и в нескольких других странах.

Для этого можно прикрепиться к любому другому участку. Сделать это разрешается до 13 сентября. Вариантов открепления несколько. Заявление о голосовании на другом участке можно подать на портале "Госуслуги". Для этого там следует выбрать соответствующую "Услугу" и заполнить предложенные поля, в том числе — выбрать желаемый УИК.

Есть возможность подать заявление в МФЦ и в территориальной избирательной комиссии, к которой относится избирательный участок. Последнее указано на сайте государственной автоматизированной системы "Выборы".

С 8 сентября изменить свой участок для голосования можно через обращение в саму участковую комиссию. Тем, кто хочет проголосовать в больнице, в которой лежит, следует обратиться в участковую избирательную комиссию в этом медучреждении. Аналогичная система предусмотрена для СИЗО.

Для голосования на дому тоже надо написать соответствующее заявление в участковой комиссии. Если человек не может этого сделать, Центризбирком позволяет оставлять заявки устно. Например, можно позвонить в участковую комиссию и сообщить, что по состоянию здоровья проголосовать человек хочет дома.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга