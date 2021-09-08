Экс-депутата Госдумы Варшавского приговорили к 7 годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Вадима Варшавского к семи годам колонии по делу о хищении 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе московских судов.

Варшавский признан виновным в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск, постановив взыскать с Варшавского более 2,6 млрд рублей.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Варшавский похитил более 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Суд счел доказанным, что эти деньги в качестве кредита получил Златоустовский металлургический завод, который входил в основанную экс-депутатом группу "Эстар".

Варшавский был депутатом Госдумы двух созывов в 2005–2011 годах. Входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.