"Надо как-то реагировать": Как совет "Ульянки" остался без единоросса-прогульщицы

Местный совет МО "Ульянка" лишил мандата представительницу "Единой России", не приходившую на заседания почти два года. Полномочия еще двух депутатов, не отчитавшихся о доходах своих близких, не смогли прекратить уже во второй раз.

На заседании муниципального совета МО "Ульянка" 7 сентября снова решали судьбу троих местных депутатов: Александра Михайлова (КПРФ), Сергея Крупко (избирался от Партии роста) и Татьяны Егоровы ("Единая Россия"). Поводом стало письмо из комитета территориального развития, поступившее в совет еще в июне. Согласно этому документу, у КТР возникли претензии к декларациям о доходах мундепов. Егорова же сведения не подала вообще.

Вопрос о дальнейшем членстве этих депутатов в совете уже обсуждали в июне 2021 года. Тогда большинство в совете "Ульянки" поддержало предложение сложить полномочия со своих коллег, но утвердить результаты ни по одному из них не удалось. Для этого нужно было согласие как минимум 11 депутатов - каждый раз голосовало меньше.

В совете МО "Ульянка" с 2019 года единороссы находятся в меньшинстве. Муниципалитет возглавляет Оксана Хлебникова, которая на выборы шла под знаменами КПРФ, но позже связи с коммунистами разорвала. В 2021 году она выдвинулась в ЗакС в команде "Справедливой России - За правду". Испортились отношения и у депутатов, избравшихся от Партии роста: Павла Кондрашова и Сергея Крупко. Первый стал заместителем главы муниципалитета, а второй ушел в оппозицию. В дальнейшем Крупко выдвинулся в Госдуму от "Родины".

Депутаты-единороссы и представители других "фракций", со временем выступившие против нового руководства муниципалитета, посещали заседания нерегулярно. Из-за этого местный совет дважды пытались признать недееспособным через суд, чтобы потом разогнать. Сначала с иском выступила помощница депутата ЗакСа Сергея Никешина, ранее имевшего влияние на этой территории, а затем - прокуратура Кировского района. Первый иск не стали удовлетворять по техническим причинам. А второй прокуратура отозвала.

С началом избирательной кампании в Госдуму и ЗакС о новых скандалах в "Ульянке" слышно не было. Однако 7 сентября местный совет предпринял очередную, уже вторую попытку лишить мандатов троих депутатов. Присутствовало мундепов уже больше - 18 человек по сравнению с 16 в июне.

Обсуждение начали с Михайлова, который не представил в отчете о доходах информацию о своем ребенке. Если на июньское заседание бывший сотрудник МВД пришел в уставной форме, что по словам других депутатов его привычный дресс-код, то в этот раз - в деловом костюме.

Еще до начала заседания он попросил дать ему выступить, чтобы донести свою позицию до депутатов. Оказалось, что Михайлов не считает нужным сообщать об имуществе своей дочери, которая проживает с его бывшей женой. То, что в КТР не знают о его разводе, Михайлов считает проблемой самого комитета. Правда, уведомлять о новом семейном положении он никого не стал.

- Если я развелся - я кому должен сообщать? Премьер-министру? Президенту?<…> Я отвечаю за себя. Я подал декларацию в срок. Какие еще вопросы? - возмущался Михайлов.

Глава местной администрации Станислав Русинович, который на заседании выполнял функцию юрисконсультанта, пояснил присутствующим, что даже если депутат развелся, но у него есть несовершеннолетние дети, то как минимум за ребенка он отчитаться должен - "прекратить" отцовство нельзя. В случаях, когда подать декларацию невозможно, депутат должен направить соответствующую справку. После словесной перепалки между Русиновичем и Михайловым, глава МО Хлебникова предложила перейти к тайному голосованию.

"За" проголосовали шесть депутатов, "против" - семь. Еще четверо воздержались. Михайлову удалось сохранить место в совете.

Далее обсуждали Сергея Крупко. К нему у КТР возникли аналогичные претензии. Он не отчитался о доходах жены и ребенка. Мундеп объяснил, что раз его супруга тоже депутат - Ольга Крупко заседает в совете МО "Константиновское", - то она в силах подать сведения о себе самостоятельно. Он считает, что раз декларации по отдельности "лежат в интернете", то отчитываться по второму разу каждому из депутатской четы нет смысла. Крупко удивлялся, как он, муниципальный депутат, который не получает деньги за свою деятельность, может интересовать антикоррупционную экспертизу.

- От того, что меня снимут, я ничего не потеряю. Потеряют жители, - добавил мундеп.

"За" лишение Крупко мандата проголосовали десять депутатов, "против" - пять, трое воздержались. Для досрочного прекращения полномочий не хватило одного голоса.

Третий кандидат на вылет Егорова не подает декларации на протяжении двух лет. Что заставляет ее игнорировать эту процедуру - не ясно никому. Другие депутаты с момента избрания в 2019 году видели ее лишь дважды: на первом и третьем заседаниях. Как и 17 июня, рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Егоровой оказалось очень коротким. Сама представительница "Единой России" на заседание не явилась. Хлебникова пересказала письмо КТР, а потом добавила от себя:

- Она уже второй год не подает вообще декларации. Просто никакую. Соответственно, второй год подряд нам приходят письма и мы должны как-то отреагировать на это.

Желающих высказаться по существу этого вопроса в зале не оказалось. На этот раз достичь необходимого количества голосов "за" получилось — 11 депутатов поддержали отставку Егоровой. "Против" проголосовал лишь один человек, шестеро воздержались.

Константин Леньков