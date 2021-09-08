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"Для меня это невосполнимая личная утрата": Путин выразил соболезнования семье Евгения Зиничева

фото ЗакС политика "Для меня это невосполнимая личная утрата": Путин выразил соболезнования семье Евгения Зиничева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Телеграмма адресована семье Зиничева. Путин заявил, что потрясен "трагическим известием" о гибели министра, и что правительство потеряло "настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества".

"Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", – говорится в телеграмме.

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. В ходе межведомственных учений министр пытался спасти режиссера, лауреата премии "Ника" Александра Мельника, который поскользнулся на краю скалы: они оба погибли. Зиничеву было 55 лет.

фото: kremlin.ru


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