В Приморском районе открылся первый в Петербурге детский "сказочный" экомаршрут

Между Ольгино и Лисьим Носом, в заказнике "Северное побережье Невской губы" открылся первый в Петербурге детский экомаршрут, протяженность которого составила 2,2 км, передает пресс-служба Смольного. Экотропу "У Лукоморья" поручил создать губернатор Александр Беглов в первой половине года.

"Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет", – считает градоначальник.

Стенды и указатели оформлены в лубочном стиле, на них встречаются герои из русских народных сказок, в том числе пластические фигуры животных, вырезанные из дерева. Чиновники считают, что маршрут, пройти который целиком можно за час-полтора, подходит для детей всех возрастов. Местами тропа ведет через лесные заросли, а на некоторых участках сворачивает к самому берегу Финского залива. Следуя по указателям, путешественник столкнется со старым дубом заказника, которому 340 лет и который включен в реестр самых старых деревьев страны.

фото: пресс-служба Смольного