"У нас маляров нет": в ЖКС № 3 не знают, кто закрасил граффити с Колесниковой

В ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района" не признали своих сотрудников в людях, которые в фирменных куртках утром 8 сентября закрасили граффити с портретом белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой на одноэтажном здании в Некрасовском саду. По телефону сотрудница ЖКС сообщила ЗАКС.Ру, что маляров у них нет, а к постройке они не имеют никакого отношения и не обслуживают этот адрес. В районной администрации заявили об обратном.

Граффити с одним из лидеров белорусского протестного движения Колесниковой появилось в ночь на 8 сентября. На нем оппозиционерка показывала пальцами "сердечко". Черно-белый портрет неизвестного автора сопровождался надписью "За нашу и вашу свободу". Около 11:30 в сад пришли разнорабочие в куртках "ЖКС №3 Центральный район" и в течение 20 минут закрасили рисунок.

Коммунальщиков сопровождала предполагаемая начальница, которая показывала, что и как нужно закрасить. Она представилась как сотрудница ЖКС, но уточнить, от кого поступила жалоба, не смогла. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, будут ли работники перекрашивать постройку со всех сторон, коммунальщики ответили, что у них "только одна сторона — Россия". В итоге старые граффити так и остались выцветать на остальных стенах здания. Позже в разговоре с ЗАКС.Ру пресс-секретарь администрации Центрального района Наталья Чачина сообщила, что около 15:00 лично убедилась, что закрашены все стороны.

- На данный момент закрасили абсолютно всю будку — сходите, посмотрите. Я тоже там была в районе трех часов. Там закрашены абсолютно все стороны, – заявила Чачина.

Предполагаемые сотрудники Жилкомсервиса жаловались, что конкретно это здание не попадает под их зону ответственности, но начальство все равно приказало закрасить граффити. Почему они вынуждены работать на стороннем участке, коммунальщики объяснить не могли.

Корреспондент ЗАКС.Ру позвонил в ЖКС № 3 по Центральному району и спросил о проведенных работах у дома на Греческом проспекте. Там заявили, что не знают ни о каких заявках по этому адресу и предложили позвонить в подведомственный эксплуатационный участок № 1, который отвечает за эту территорию. С секретарем участка получился не более содержательный разговор. На вопрос, кто перекрашивал граффити, сотрудница ответила, что маляров на участке нет.

– Греческий проспект, дом 8 мы не обслуживаем. Мы не в курсе, кто там красил. У нас в принципе маляров нет. У нас есть техники, у нас есть дворники, – рассказала сотрудница эксплуатационного участка.

В пресс-службе администрации Центрального района ЗАКС.Ру подтвердили, что это здание бывшего общественного туалета не состоит на учете ЖКС. Там отметили, что следить за состоянием постройки некому. Пресс-секретарь Наталья Чачина рассказала, что достичь формальных договоренностей с собственниками иногда бывает невозможно. По ее словам, в случаях, когда найти собственника объекта не удается, ЖКС иногда перекрашивает граффити без согласия владельцев. Связана ли протестная тематика рисунка с такой скорой реакцией коммунальщиков — в районной администрации пояснять не захотели.

В мае 2020 года муниципальный депутат МО "Смольнинское" Диана Серая уже оставляла заявку на портале "Наш Санкт-Петербург" с требованием закрасить граффити на этой же постройке. Тогда администрация Центрального района ответила отказом, сославшись на то, что этим должен заниматься владелец объекта. Администрация лишь обратилась в суд, чтобы обязать собственника привести нежилое здание в надлежащий вид.

"Дальнейшие действия по решению данного вопроса выходят за рамки Портала "Наш Санкт-Петербург", – говорилось в ответе на обращение Серой.

Рассмотрение иска в Смольнинском районном суде к ООО "Форт", которому тогда принадлежало здание, заняло почти полгода. В августе 2020 года суд удовлетворил требование ЖКС, но, как рассказала ЗАКС.Ру Серая, даже после этого здание осталось в прежнем виде.

Константин Леньков