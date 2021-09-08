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Новости 19:17

В Москве задержали журналисток, вставших в пикеты против закона об иноагентах

фото ЗакС политика В Москве задержали журналисток, вставших в пикеты против закона об иноагентах

В Москве, у ворот здания Минюста полицейские после проверки документов задержали трех пикетчиц, которые стояли с плакатами и протестовали против закона о СМИ-иноагентах и его активного применения российской властью в последнее время. Задержанные оказались журналистками "Важных историй"*, передает телеканал "Дождь"*. Речь идет об Алесе Мароховской*,  Ирине Долининой* и Полине Ужвак.

На их плакатах было написано "Нет иноагентов, есть журналисты", "Важные истории сами себя не расскажут".

Отметим, что меньше чем за два последних месяца реестр СМИ-иноагентов, ведущийся Минюстом, увеличился вдвое и теперь насчитывает 43 позиции. 

*Минюст внес телеканал "Дождь", Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и издание "Важные истории" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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