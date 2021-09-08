           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 8 сентября, 19:45

Дрозденко выступил за введение фиксированных цен на минеральные удобрения

фото ЗакС политика Дрозденко выступил за введение фиксированных цен на минеральные удобрения

Для сохранения должного уровня производительности предприятий государству потребуется взять регулирование цен на минеральные удобрения в свои руки, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. При этом, добавил чиновник, за исключением данного конкретного случая он вовсе не является сторонником советских методов хозяйствования.

"Пока у компании есть возможность получить добавочную стоимость не за счет роста интенсивности производительности труда, а за счет цены, она возьмет то, что ей проще, за счет цены. <…> Здесь нужен реальный механизм, который бы позволял регулировать", – приводит ТАСС его слова, произнесенные на Московском финансовом форуме.

Согласно сведениям, изложенным Дрозденко, в прошлом году специализирующиеся на производстве удобрений фирмы сделали свою продукцию менее доступной для населения, апеллируя к ситуации на мировых рынках.

"Почему мы должны продавать на внутреннем рынке с таким дискаунтом?", – выразил губернатор позицию российских производителей от их лица.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru