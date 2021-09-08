Дрозденко выступил за введение фиксированных цен на минеральные удобрения

Для сохранения должного уровня производительности предприятий государству потребуется взять регулирование цен на минеральные удобрения в свои руки, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. При этом, добавил чиновник, за исключением данного конкретного случая он вовсе не является сторонником советских методов хозяйствования.

"Пока у компании есть возможность получить добавочную стоимость не за счет роста интенсивности производительности труда, а за счет цены, она возьмет то, что ей проще, за счет цены. <…> Здесь нужен реальный механизм, который бы позволял регулировать", – приводит ТАСС его слова, произнесенные на Московском финансовом форуме.

Согласно сведениям, изложенным Дрозденко, в прошлом году специализирующиеся на производстве удобрений фирмы сделали свою продукцию менее доступной для населения, апеллируя к ситуации на мировых рынках.

"Почему мы должны продавать на внутреннем рынке с таким дискаунтом?", – выразил губернатор позицию российских производителей от их лица.