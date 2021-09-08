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Новости 8 сентября, 20:17

Поездка на отдых в Турцию для россиян с Нового года подорожала в полтора раза

фото ЗакС политика Поездка на отдых в Турцию для россиян с Нового года подорожала в полтора раза

Росстат выпустил очередной недельный отчет, посвященный динамике потребительских цен на товары и услуги. 

Из продуктов питания за прошедшую неделю наибольший рост цены в среднем по стране показали помидоры (+1,31%), огурцы (+1,04%), говядина (+0,82%), молоко питьевое цельное стерилизованное (+0,76%) и консервы мясные для детского питания (+0,61%).

Наоборот, в наибольшей степени продолжили дешеветь морковь (-3,45%), картофель и свежая капуста (-1,77%), яблоки (-0,67%) и лук (-0,33%).

Из непродовольственных товаров и из услуг сильнее всего за неделю подорожали легковые отечественные автомобили (2,81%) и поездка на отдых в Турцию (2,32%). Причем последняя, если сравнивать с ценами декабря 2020 года, за прошедшие месяцы подорожала почти в полтора раза (на 48,01%).

Тем временем, согласно сообщению от Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 6 сентября составила 6,74%.


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