           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:13

Прощание с погибшим главой МЧС Зиничевым пройдёт в Москве, а похороны - в Петербурге

фото ЗакС политика Прощание с погибшим главой МЧС Зиничевым пройдёт в Москве, а похороны - в Петербурге

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим накануне в Норильске, пройдёт завтра, 10 сентября, в Москве, а похоронят его позднее в этот же день в Петербурге, информирует ТАСС.

Ранее РБК, ссылаясь на свои источники, сообщал, что глава спасательного ведомства разбился во время съемки ролика для нужд МЧС, пытаясь удержать поскользнувшегося у края скалы сотрудника съемочной группы Александра Мельника. 

Журналисты уточняли, что трагедия случилась не в самом Норильске, а под ним на территории Путоранского заповедника в районе водопада Китабо-орон, где в это время года уже стоит минусовая температура и потому местами есть гололёд.

Свои соболезнования в связи с кончиной 55-летнего Зиничева выразили Владимир Путин и Александр Беглов.

Фото: сайт Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru