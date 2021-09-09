Горизбирком объявил набор предложений на место главы ТИК № 47

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 9 сентября объявила набор предложений на место председателя территориального избиркома № 47, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Также Горизбирком увеличил число членов ТИК № 47 на одного человека.

Член Горизбиркома Олег Зацепа напомнил, что ранее ГИК сняла с должности председателя территориальной комиссии Елену Тюленину, но в составе ТИК она осталась. Добавить еще одно место необходимо, чтобы ввести в состав комиссии человека, который займет место руководителя, сообщил Зацепа.

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская отметила, что в ТИК есть и другие действующие члены.

- Что, нет потенциального председателя? - поинтересовалась Покровская.

- Никто не хочет, - ответил Зацепа.

- Дураков-то нет, - прокомментировал член ГИК Дмитрий Краснянский.

Прием предложений на вхождение в состав территориального избиркома открыт до 15:00 часов 13 сентября. Назначить нового члена комиссии ГИК планирует на заседании 14 сентября.

Напомним, ранее Горизбирком снял с должности председателя ТИК № 47 Елену Тюленину. Причина - принятие комиссией решений о назначении членами участковых комиссий тех, кто на тот момент еще состоял в других УИК. О данном событии негативно высказывалась Центральная избирательная комиссия.

София Саттарова