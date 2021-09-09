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Новости 10:33

ЗакС согласился включить дом на Курской улице в список объектов для продажи

фото ЗакС политика ЗакС согласился включить дом на Курской улице в список объектов для продажи

Смольный планирует включить принадлежащее городу здание по адресу улица Курская, д. 11/72, литера А, в список объектов для продажи. Соответствующую поправку в закон "О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга" Заксобрание одобрило в первом чтении в четверг, 9 сентября.

Площадь дома - 7,5 тысячи квадратных метров. Он расселен и находится в аварийном состоянии.

"Ранее здание являлось многоквартирным домом, расселенным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Впоследствии назначение здания изменено на нежилое в целях обеспечения его реализации на торгах по законодательству о приватизации. Объектом культурного наследия здание не является", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сергей Еремеев


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