"Медуза" запустила игру, в которой надо найти настоящего Бориса Вишневского среди тысяч его двойников

"Медуза"* сделала интернет-игру, задача в которой - найти оригинального депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского среди тысяч его двойников.

Напомним, кандидат-"оригинал" стремительно набрал популярность в соцсетях после того, как участковые комиссии зарегистрировали еще двух "Борисов Вишневских", которые,к тому же на фотографиях выглядят максимально на него похоже.

"Это удивительное совпадение, которое глава ЦИК Элла Памфилова называет "позорищем", привело к невероятному: все вокруг стали Борисами Вишневскими. И мы, и вы, и Джейсон Стэйтем (хочет он этого или нет). Но все же среди тысяч двойников и импостеров хочется найти настоящего Бориса Лазаревича Вишневского из партии "Яблоко". Уверены, что сможете отличить неповторимый оригинал от жалких пародий?" - презентовала игру "Медуза".

Добавим, что двойниками Вишневского являются сменившие имена люди: один Вишневский ранее был Быковым Виктором Ивановичем, депутатом МО № 78, другой – Шмелевым Алексеем Геннадьевичем, сотрудником "Европроект Групп", который ранее на политической арене Петербурга замечен не был.

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