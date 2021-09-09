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Выборы 2021

Новости 11:10

Владимир Кара-Мурза и Максим Леонидов стали доверенными лицами "Яблока" на выборах

фото ЗакС политика Владимир Кара-Мурза и Максим Леонидов стали доверенными лицами "Яблока" на выборах

В Центризбиркоме утвердили новый, второй по счету список доверенных лиц партии "Яблоко" на предстоящих выборах в Государственную думу. В него вошли известные политики, общественники, ученые и деятели культуры.

Так, обращают на себя внимание филолог и бывший московский мундеп Юлия Галямина, политик и журналист Владимир Кара-Мурза, экономист Евгений Гонтмахер, политолог Александр Сунгуров, писательница Алиса Ганиева, музыканты Максим Леонидов и Мария Любичева (группа "Барто"), фотограф Виктория Ивлева.

В предыдущий список попали "яблочники", решившие не участвовать в выборах 19 сентября в персональном качестве: в частности, это основатель и идеолог партии Григорий Явлинский, Алексей Арбатов, Виктор Шейнис.


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