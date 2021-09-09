В Петербурге за сутки на четверть упала официальная смертность от коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 356 случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 794, а сумели поправиться 19 639 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1801 новый больной, в Петербурге – 1380 (на 50 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 525. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1138 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 27 (накануне – 37).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.