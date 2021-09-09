           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:18

Макаров рассказал, как ему удалось управлять Заксобранием 10 лет

фото ЗакС политика Макаров рассказал, как ему удалось управлять Заксобранием 10 лет

Лидер петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров на брифинге 9 сентября высказался о 10 годах работы в должности спикера Заксобрания.

- Абсолютно искренне вам хочу сказать, - обратился спикер к журналистам. - [У меня спрашивают:] "Вот как ты удержался 10 лет?". Если бы не было такой единодушной поддержки депутатов всех фракций... Если бы не было такого коллектива, который поддерживает своего председателя… Ну о чем тут речь вести?

Он также отметил, что пятый и шестой созывы ЗакСа навсегда войдут в историю как мощный орган законодательной власти.

- За что я благодарен депутатам всех фракций? Мы спорим, дискутируем, кто-то возмущается. Но даже тот, кто больше всех возмущается, больше всех поддерживает. Это, пожалуй, самое главное, - добавил спикер.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие личные качества помогали ему держаться на плаву, Макаров заявил, что в течение 10 лет все время либо работал, либо занимался спортом.

- У меня было два состояния за 10 лет. Или я спортом занимался или работал. Больше ничего не было. Все, кто со мной соприкасался, это знают, - заявил единоросс.

Напомним, шестой созыв Заксобрания Петербурга 9 сентября завершил свою работу.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru