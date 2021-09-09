ФК "Зенит" почти вдвое сократил расходы на покупку новых игроков

В летнее трансферное окно главный футбольный клуб Петербурга, "Зенит", приобрел новых игроков на сумму почти вдвое меньшую, чем прошлым летом, на что обратил внимание РБК. Речь идет о 32,5 млн евро вместо прошлогодних 17,25 млн евро.

При этом тенденция не характерна для других российских футбольных команд, поскольку всего российские клубы в нынешнее межсезонье потратили на новичков всего на 1 млн евро меньше, чем год назад (124,66 млн евро вместо 125,74 млн евро). В наибольшем финансовом выигрыше на этот раз остался ЦСКА, сумевший продать за рубеж игрока Николу Влашича по цене 30 млн евро и потративший за лето на трансферы всего 170 тысяч евро.

Примечательно, что позапрошлым летом "Зенит" тратился на новобранцев еще более щедро: летом 2019 года на них ушло 67,7 млн евро.